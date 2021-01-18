Serdar Aziz sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle MKE Ankaragücü karşısında devam edemedi.
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18 Ocak 2021 Pazartesi 20:48
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Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle MKE Ankaragücü karşısında devam edemedi.Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, MKE Ankaragücü maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Müsabaka içerisinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla 59. dakikada yerini Lemos’a bırakan Aziz, üzgün bir şekilde kenara geldi. Serdar’ın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.