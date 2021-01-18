Serdar Aziz sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle MKE Ankaragücü karşısında devam edemedi.

Serdar Aziz sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle MKE Ankaragücü karşısında devam edemedi.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, MKE Ankaragücü maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Müsabaka içerisinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla 59. dakikada yerini Lemos’a bırakan Aziz, üzgün bir şekilde kenara geldi. Serdar’ın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3883

banner3552

banner3197

banner3841