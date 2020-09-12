Serdar Bozkurt: “Oyunun tüm kontrolleri bizdeydi ama skoru alamadık”

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından, “İyi oynadığımız maçı kaybettik. Oyunun tüm kontrolleri bizdeydi ama skoru alamadık” dedi.

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Bandırmaspor deplasmanda Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, ligin ilk maçına çıktıklarını ve iyi hazırlandıklarını ifade ederek, “Ama özellikle savunmadan basit hatalar yaptık. İlk yarının son devresinde yenilen gol motivasyon olarak geriye götürdü. Elimizden geleni yaptık ikinci yarı ama zaman zaman arkada kopuşlar yaşadık. Fakat golü bulduktan sonra pozisyonlarımız oldu değerlendiremedik. İkinci yediğimiz gol bize yakışmadı. Çok üzgünüz. Çok iyi motive olmuştuk. İyi oynadığımız maçı kaybettik. Oyunun tüm kontrolleri bizdeydi ama skoru alamadık. Ligin daha başı. Bundan sonra ders alıp daha iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Maçlarda oyunlar çok duruyor. Ülkemizde bu çok sıkıntı. İkinci yarı maç fazla oldu. Hakem çok iyi maç yönetti. Biraz daha uzatmaları daha fazla verirlerse bu vakit kaybetmeler yaşanmayacaktır. Oyuncularıma her zaman söylerim; vakit kaybettirmeyin, yatmayın diye. 8-10 dakika uzatma bekliyorduk. 1 dakikanın bile önemi var. Maçın daha fazla uzaması gerekiyordu. Ümraniyespor’u tebrik ediyorum. Pozitif vaka olan arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.