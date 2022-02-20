banner4556

Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı

banner4664

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, penaltı kullanacakken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı
banner4581

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, penaltı kullanacakken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

banner4336

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinin 65. dakikasında Miguel Crespo ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe taraftarı, topun başına Serdar Dursun’un geldiğini görünce Arda Güler’in penaltıyı kullanması için tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Serdar Dursun tepkilerden dolayı çevresine bakarken daha sonra sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı. Bütün bu yaşananların ardından penaltıyı kullanan Dursun, 67. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Havran’da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi...
Havran’da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi...
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666