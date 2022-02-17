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Serdar Dursun’a özel maske

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Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında özel maskeyle kadroya dahil edildi.

Serdar Dursun’a özel maske
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Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında özel maskeyle kadroya dahil edildi.

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Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile oynadığı karşılaşmada Serdar Dursun özel maskeyle yedek kulübesinde yer aldı. Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı. Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçında yedek kulübesinde yer aldı.

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