Serdar Tatlı: “Adil, eşit ve cesur olun”

MHK Başkanı Serdar Tatlı, Merkez Hakem Kurulu Semineri resmi açılışında konuştu. Hakemlere seslenen ve “Adil, eşit ve cesur olun” diyen Tatlı, UEFA hakem kurullarının da Türkiye’nin ev sahipliğinde çok memnun kaldığını sözlerine ekledi.

Merkez Hakem Kurulu Semineri resmi açılışı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını MHK Başkanı Serdar Tatlı yaptı. 2 yıla yakın bir süredir Covid-19 nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyleyen Tatlı, "2 bin 692 maça hakem ve gözlemci ataması yaptık. Her maç öncesi bazı hakemlerimizden gelen pozitif test sonuçları bizi hem üzdü hem de önemli sıkıntılar yaşattı. Böyle bir sezonda genel olarak çok başarılı bir performans ortaya koyan, başta hakemlerimiz olmak üzere gözlemcilerimi, eğitimcilerimi, hakem işleri departmanımızı ve kurul üyesi arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Geride kalan sezon önemli risk alarak deneyimli hakemlerin yanında 7 yeni ismi ilk defa Süper Lig’de görevlendirdiklerini hatırlatan Tatlı, "Saha performansını arttırmak için yapılan yıllık sözleşmelerde 15 maç sınırı getirdik. Federasyonumuzun 2022-2023 sezonundan itibaren 1. Lig’de VAR uygulaması kapsamında sertifikalı hakem sayısı artışı konusunda çalışmalar yaptık, önemli gelişme kat ettik. Kadın hakemlerimizin en üst ligde görevlendirilmesi hedefi kapsamında FIFA kadın ve FIFA yardımcı hakemlerimize klasman kategorisinde yer verdik. Yeni sezonda hakem tarama uygulamasını yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Mentör kadrosunu genişleterek genç hakemlerin gelişimine katkı sağlayacağız. Hakem Yönetim Sistemi ile Türkiye’nin her bölgesinde her hakeme ulaşabilmeyi, hem eğitim hem de fiziksel gelişim konusunda tek bir merkezden takip etmeyi, denetlemeyi planlıyoruz. Bu maliyetli projenin uygulamaya geçmesi için desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sezon MHK içinde yeni bir yapılandırmaya gidiyoruz. Tüm MHK üyelerinin katkılarından faydalanacağız. Süper Lig ve TFF 1. Lig dışındaki liglerin hakem ile gözlemci atamaları 6 arkadaşımız tarafından yapılacak. Bu sezondan itibaren tüm profesyonel liglerde UEFA gözlemci raporuna geçiyoruz. Gözlemcilerimiz bundan sonra profesyonel liglerde UEFA gözlemci raporu dolduracaklar” ifadelerini kullandı.

“Adil, eşit ve cesur olmalarını istedik”

Haziran ayında gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda UEFA’nın görevli hakemler için merkez üssünün İstanbul olarak belirlendiğini dikkat çeken ve bu durumun teknoloji konusunda Türkiye’nin aldığı mesafeyi gösterdiğini söyleyen Serdar Tatlı, “UEFA Hakem Kurulu, yapılan ev sahipliğinden çok memnun kalmıştır. Türk hakemlerinin FIFA ve UEFA organizasyonlarında gösterdiği performanslar sonucu aldıkları maç sayısı her geçen gün artmaktadır. Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası finallerinde en fazla maç yöneten hakem olarak bizleri gururlandırmıştır. Yine geçen sezon Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler aynı sezon içerisinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde maç yönetme başarısı göstermiştir. Dünya futbolu, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda VAR sistemini geniş kapsamlı tanıma fırsatı yakaladı. Bu sistemin adalet getirdiği inancıyla birlikte birçok ülke VAR’ı uygulamaya başladı. VAR’ın her pozisyona müdahale etmesi beklentisi, sistemini tartışılır hale getirmektedir. 2020 Avrupa Şampiyonası da VAR’ın çok bariz pozisyonlara müdahale ettiğini tüm futbol kamuoyuna göstermiştir. Futbol oyun kuralları IFAB tarafından yayımlanır. Bu kurallar hiçbir ülke federasyonu tarafından değiştirilemez. VAR protokolünde de durum aynıdır. FIFA da protokolde belirtilen şekilde yüksek müdahale çizgisini tavsiye etmektedir. Seminer boyunca hakemlerimizin pozisyonları bu seviyede değerlendirmesi konusunda çalıştık. Onlardan adil, cesur ve eşit olmalarını istedik. Hakem camiası olarak her takıma eşit mesafedeyiz. Bütün takımların yöneticilerine, teknik kadro ve oyuncularına saygı duyuyor, hakem camiası olarak aynı saygıyı bekliyoruz. Geçen sezon, her hakemimiz her maçta görevlendirilecek şekilde planlamamızı yaptık. Bu sezon da her hakemimiz her takımın maçında görev alacaktır” cümlelerine yer verdi.