Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yalçın’ın ekiplerinin 2-1’lik üstünlüğü bulunuyor.
3 maçta 15 gol atıldı!İki teknik adamın karşı karşıya geldiği ilk mücadele 2019-2020 sezonunun ilk yarısında gerçekleşti. Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın, Alanyaspor’un başındaki Erol Bulut’u iç sahada ağırladı. Ceyhun, Junior Fernandes ve Cisse’nin golleriyle Alanyaspor deplasmanda 3-0 öne geçerken, Yeni Malatyaspor; Bifouma ve Jahovic’le farkı 1’e indirse de sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ın başına geçen Sergen Yalçın, Alanyaspor deplasmanında boy gösterdi. Erol Bulut’un ekibi Junior Fernandes’in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da, Beşiktaş ikinci yarıda Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 kazandı. İki teknik adam bu sezonun ilk yarısında ise Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Aboubakar (2), Necip Uysal ve N’Sakala’nın golleriyle 4-3 kazandı. Fenerbahçe’nin gollerini Cisse ve Ozan Tufan (2) kaydetti. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği 3 maçta tam 15 gol atıldı.