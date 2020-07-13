Sergen Yalçın ‘3 puan’ dedi ve galibiyeti aldı

Kasımpaşa karşısında son dakika golüyle galip geldikten sonra basın toplantısında “Artık önemli olan iyi futbol değil, kazanmak” diyen Sergen Yalçın, Malatya deplasmanındaki taktiğiyle sonuca gitmeyi bildi.

Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda Caner Erkin’in penaltı golüyle mağlup eden Beşiktaş, Avrupa şansını sürdürdü. Ligi 3. sırada bitirmek istediklerini belirten Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçının ardından “Bu saatten sonra önemli olan kazanmak. Biz de artık iyi futbol yerine sonuca giden futbol oynayacağız, taraftarımıza şimdiden söylüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Malatya deplasmanına farklı bir taktik dizilişle çıkan siyah-beyazlılar, fazla pozisyon üretemediği mücadelede rakibini 1-0’lı geçmeyi bildi. Beşiktaş, bu sonuçla Sivasspor’la arasındaki 1 puanlık farkın açılmasına izin vermedi ve üçüncülük iddiasını sürdürdü.

N’Koudou yok, Atiba dönüyor

Yeni Malatya deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kevin N’Koudou, önümüzdeki hafta oynanacak olan derbi maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Malatya’ya götürülmeyen Atiba ise, Fenerbahçe önünde formasına kavuşacak. Ayrıca sakat oyunculardan Boateng, Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe maçında sahada olabilecek. Kaptan Burak Yılmaz’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.