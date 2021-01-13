Sergen Yalçın: "Kupada son 8’e kalmak önemliydi"

Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Kupada son 8 takım arasına kalmanın önemli olduğunu söyleyen Yalçın, rotasyon yapıldığıyla ilgili soruya ise, "Bizim kadromuzda yedek oyuncumuz yok. Herkes forma giyiyor" diye konuştu.
"Derbi, ligin gidişatını etkilemez"
Hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray derbisinde iki takımın da iyi futbol ortaya koymasını istediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Daha önce de derbiler oynadık. Ligin bitimine çok uzun zaman var. Maçın sonucunun ligin gidişatına etki edeceğini düşünmüyorum. İki takımın da seyir zevki veren futbol oynamasını isterim. Ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Sonucun ligin kaderine etki edeceğini düşünmüyorum" diye konuştu. Takımda az forma şansı bulan isimlerin oynadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Az forma şansı bulan oyuncularımız var mı? Bütün oyuncularımızı kullanıyoruz. Biz yedek oyuncu ayrımı yapmıyoruz. Son dönemde Vida-Welinton forma giyiyordu ama bugün Montero oynadı. En kritik maçlarda Montero sahada oldu, kendisi bizim önemli bir oyuncumuz. As, yedek ayrımı yaptığımız bir kadroyla sahada değildik. Bu doğrultuda da hamlelerimizi yaptık" dedi.Son olarak TFF’nin açıkladığı yabancı kuralıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Kadromuzda 15 yabancı oyuncumuz var. Boyd dışarıda kalmıştı, onu da yazacağız. 16. yabancı nasıl olacak şu anda bilmiyorum. Ben devre arasında başkana ve yönetime ne istediğimiz ve neler olması gerektiğiyle ilgili raporu verdim. Ekonomi ve limit sıkıntımız var. Bu nedenle söyleyeceğim bir şey yanıltabilir. Dediğim gibi ben devre arası raporumu verdim" diyerek sözlerini tamamladı.