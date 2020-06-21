Sergen Yalçın mesajı verdi, yönetim harekete geçti

Denizlispor maçını altyapıdan 4 oyuncuyla tamamlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Beşiktaş seneye bütün kupalara talip olacak bir kadro kuracak" dedi, yönetim çalışmalara başladı.

Denizlispor karşısında alınan 5-1’lik galibiyet sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın önümüzdeki sezonun mesajlarını verdi. Maçı altyapıdan yetişen 4 oyuncuyla tamamlayan ve kadroyu gençleştirmek isteyen Yalçın, "Beşiktaş’ta 11 genç oynamaz. Bu takım seneye bütün kupaları almak için sezona başlayacak" diyerek mesajını verdi. Rıdvan ve Ersin’e çok güvenen, Erdoğan ve Kartal’ı da değerlendirmek isteyen Yalçın, önümüzdeki sezon kiralıktan dönecek olan Oğuzhan ve Fatih Aksoy’u da planlarının arasında düşünüyor.

Caner gözden çıkarıldı

Beşiktaş’ta son oynanan Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında yedek kalan Caner Erkin’le yollar ayrılıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun kadrodan ayrılmasında sakınca görmeyen Yalçın, bu bölgede yeni bir transfer istiyor. Sergen Yalçın’ın istediği isim, Alanyaspor forması giyrn N’Sakala. Gökhan Gönül’le anlaşılmasını da isteyen Yalçın, Adem Ljajic için de raporunu önümüzdeki haftalarda sunacak. Savunmadan Vida ve Roco’ya teklifler gelmesi halinde değerlendirilmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adam, ayrıca Gökhan Töre için de girişimlerin başlamasından yana. Sergen Yalçın’ın takıma oynattığı coşkulu futboldan çok memnun olan siyah-beyazlı yöneticiler, önümüzdeki sezonun bütçesi doğrultusunda çalışmalara başlayacak.