Sergen Yalçın: “Moral bozmayın, avantaj bizde”

Beşiktaş’ta, Kasımpaşa yenilgisi sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın, morali bozuk oyuncuları motive etti. Avantajın kendilerinde olduğunu futbolculara hatırlatan Yalçın, “Moralinizi bozmayın, tekrar ayağa kalkacağız” dedi.
Hazırlıklar başlıyorAlanyaspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Ligin kalan haftalarında hata yapmak istemeyen ve hedefe ulaşacak puanı toplamayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. Siyah-beyazlılar, bu maçtan 3 puanla ayrılması halinde, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’ya yükseltecek.