Sergen Yalçın, PFDK’ya sevk edildi

Ligin 8. haftasında oynanan Sivasspor maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkleri açıkladı. TFF’den yazılı olarak açıklanan disiplin sevklerinin öne çıkanları şöyle:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR (2-1) Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 01.10.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. (1-2) Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi ADEM KART’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi BURAK CAN COŞKUN’un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi ERKAN KOTAN’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi FARUK AKINCI’nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF BAKAN’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 01.10.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK (3-1) Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü’nün 02.10.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR (1-1) Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 02.10.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. (1-2) Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

GZT GİRESUNSPOR Kulübü’nün 02.10.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR (0-1) Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.10.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. (2-3) Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MEHMET ÖMEROĞLU’nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi BURAK BAKIR’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi TOGAY MURATOĞLU’nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü AHMET CİNGÖZ’ün 02.10.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ (1-0) TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü MUSTAFA İŞÇELEBİ’nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

KOCAELİSPOR Kulübü’nün 02.10.2021 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. (2-1) TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 03.10.2021 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR (1-1) TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu HASAN KILIÇ’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Kulübü’nün 03.10.2021 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ (3-2) TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 03.10.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR (2-1) TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ görevlisi ERSOY GİRGİN’nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-ç maddesi ve 2021-2022 Sezonu TFF 1.Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."