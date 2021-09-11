Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Karagümrük maçına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gitti. Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ancak kırmızı kartla oyun dışında kalan Salih Uçan’ın yerine Miralem Pjanic sahaya çıktı. Yabancı kontenjanı nedeniyle Ersin ve Rıdvan’ın yanı sıra Necip Uysal’ı stoperde sahaya süren Sergen Yalçın, bu nedenle Welinton’u kenara aldı. Yalçın’ın bir değişikliği ise Larin-N’Koudou oldu. N’Koudou, 10. dakikada karşılaşmada skoru 2-0’a getiren isim olurken, Welinton ise dakikalar 20’yi gösterdiğinde sakatlanan Vida’nın yerine oyuna dahil oldu.