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Sergen Yalçın’dan 6 farklı isim!

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRO YAPILANMASINA GİTTİ. YALÇIN, SON OYNANAN KONYASPOR MAÇININ ARDINDAN İLK 11’DE 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI.

Sergen Yalçın’dan 6 farklı isim!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında kadro yapılanmasına gitti. Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ardından ilk 11’de 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynanan ve sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldıkları Konyaspor maçının kadrosunda da büyük değişiklikler yapıp 6 yeni ismi Gençlerbirliği maçı kadrosuna aldı. Siyah-beyazlılarda, Konyaspor maçında forma giyen Vida, Güven Yalçın, Mensah, N’Sakala, Atakan Üner ve Adem Ljajic, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu.

Yalçın, bu isimlerin yerine ise Montero, Josef de Souza, Atiba, Aboubakar, Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre’ye 11’de şans verdi.

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Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11’de
Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11’de
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