Sergen Yalçın’dan oyuncularına uyarı: “Top bizde kalacak”

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ta gözler derbiye çevrildi. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımın kendi futbolunu oynamasını istedi ve “Bugüne kadar oyun üstünlüğümüzü kabul ettirerek bu noktaya geldik. Derbide de top bizde kalmalı” dedi.
“Oyun gücümüzü sahaya yansıtın”Takımın güçlü bir oyun yapısı olduğunu vurgulayan Yalçın, “Oyun gücümüzü sahaya yansıtın. Derbide maçın genelinde top bizde kalmalı. Oyuna biz yön vermeliyiz” diyerek oyuncularını uyardı. Beşiktaş’ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe ile 2 kez karşılaşan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon iç sahada oynanan karşılaşmadan 2-0, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleden de 4-3’lük galibiyetle ayrılmayı başardı.