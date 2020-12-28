Sergen Yalçın’ın, Rıza Çalımbay’a karşı ilk galibiyeti

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor’u 3-0 mağlup ederken, Sergen Yalçın da teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay’a karşı ilk kez kazandı.Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor’u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan’ın golleriyle Vodafone Park’ta 3-0 mağlup eden ve ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay’a karşı teknik direktörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı. 2 teknik adam daha önce çalıştırdığı takımlarda 5 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5’inde de Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı ekipler sahadan galibiyetle ayrılırken, Sergen Yalçın puanla tanışamamıştı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor’u sahasında 3-0’la geçerken, Sergen Yalçın da hem eski takım arkadaşı hem de eski teknik direktörüne karşı, teknik adamlık kariyerinde ilk galibiyetini almış oldu.