Sergen Yalçın’ın savunma planı Dorukhan!

Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta savunma kurgusu belirsizliğini koruyor. N’Sakala ve Vida cezalı, Montero ve Rıdvan Yılmaz ise sakat. Genç stoper Serdar Saatçı da milli takımda.
Rosier sol bekte!Savunma kurgusunda çok fazla oynamak istemese de eldeki isimlerden en iyi verimi almayı planlayan Sergen Yalçın, sol bek konusundaki sıkıntıyı aşmak istiyor. N’Sakala ve Rıdvan Yılmaz’ın yokluğunda bu bölgede asıl mevkisi savunma olan bir oyuncuyu sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, Rosier’i de sol bekte denemeyi düşünüyor. Yarın yapılacak olan antrenmanda bu kurguyla ilgili planını denemek isteyen Yalçın, Rosier’in sol bekte iyi bir görüntü çizmesi halinde yeni transfer Bilal Ceylan’ı da sahaya sürebilir. Rosier’in sol bek performansı, Yalçın’ın istediği gibi olursa, Beşiktaş, Ankara deplasmanında Rosier, Necip, Welinton, Bilal savunma dörtlüsüyle yer alabilir. Ancak sol bekteki kriz çözülmezse bu kez geri dörtlü de değişecek ve Necip, Dorukhan, Welinton, Rosier dörtlüsü ilk 11’de sahaya çıkacak.