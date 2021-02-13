Sergen Yalçın’ın savunma planı Dorukhan!

Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta savunma kurgusu belirsizliğini koruyor. N’Sakala ve Vida cezalı, Montero ve Rıdvan Yılmaz ise sakat. Genç stoper Serdar Saatçı da milli takımda.

Ligde zirve mücadelesi veren ve Türkiye Kupası’nda da yarı finale yükselerek yoluna devam eden Beşiktaş’ta, pazartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçı öncesinde savunma alarm veriyor. N’Sakala ve Vida cezalı, Montero ve Rıdvan Yılmaz ise sakat. Genç stoper Serdar Saatçı da, Ümit Milli Takım kampına dahil edildi. Savunmada Rosier ve Welinton’un formaları garanti. Sergen Yalçın, bu 2 ismin yanında kimi oynatacağının hesaplarını yaparken, Dorukhan Toköz’ün iyileşmesi, bu bölgedeki alternatifleri artırdı. Sol bekte Necip Uysal’ı sahaya sürmeyi planlayan Yalçın, Welinton’un yanında ise Atiba’yı sahaya sürmeyi planlıyordu. Ancak Dorukhan Toköz’ün iyileşmesiyle birlikte, Yalçın milli oyuncuyu 11’de oynatabilir. Geçtiğimiz sezon sağ bekte de forma giyen Dorukhan Toköz’ü, bu maç öncesi sol bekte deneyecek olan Sergen Yalçın, Dorukhan’ın bu mevkideki performansı doğrultusunda stopere Necip Uysal’ı geçirecek.

Rosier sol bekte!

Savunma kurgusunda çok fazla oynamak istemese de eldeki isimlerden en iyi verimi almayı planlayan Sergen Yalçın, sol bek konusundaki sıkıntıyı aşmak istiyor. N’Sakala ve Rıdvan Yılmaz’ın yokluğunda bu bölgede asıl mevkisi savunma olan bir oyuncuyu sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, Rosier’i de sol bekte denemeyi düşünüyor. Yarın yapılacak olan antrenmanda bu kurguyla ilgili planını denemek isteyen Yalçın, Rosier’in sol bekte iyi bir görüntü çizmesi halinde yeni transfer Bilal Ceylan’ı da sahaya sürebilir. Rosier’in sol bek performansı, Yalçın’ın istediği gibi olursa, Beşiktaş, Ankara deplasmanında Rosier, Necip, Welinton, Bilal savunma dörtlüsüyle yer alabilir. Ancak sol bekteki kriz çözülmezse bu kez geri dörtlü de değişecek ve Necip, Dorukhan, Welinton, Rosier dörtlüsü ilk 11’de sahaya çıkacak.