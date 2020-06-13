Korona virüs sonrası tekrar başlayan Süper Lig’de ilk maçını Antalyaspor’a karşı oynayan ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sezon 20. haftada göreve gelen Sergen Yalçın yönetiminde 8. maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep galibiyetlerinin ardından Başakşehir deplasmanında kaybeden siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliğinin ardından önce Alanyaspor’u ardından da Ankaragücü’nü yenmişti. Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci yenilgisini Antalyaspor karşısında aldı.
Sergen Yalçın’la ikinci mağlubiyet
SÜPER LİG’İN 27. HAFTASINDA ANTALYASPOR’A SAHASINDA 2-1 MAĞLUP OLAN BEŞİKTAŞ, SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İKİNCİ MAĞLUBİYETİNİ ALDI.
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