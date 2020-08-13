Sergio Perez, korona virüsü atlattı

Formula 1 takımlarından Racing Point’in Meksikalı pilotu Sergio Perez’in korona virüs hastalığını atlattığı açıklandı.
Sergio Perez’in 16 Ağustos’ta düzenlenecek sezonun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix’sinde yer alabileceği ifade edildi.
FORMULA 1 TAKIMLARINDAN RACİNG POİNT'İN MEKSİKALI PİLOTU SERGİO PEREZ'İN KORONA VİRÜS HASTALIĞINI ATLATTIĞI AÇIKLANDI.
Formula 1 takımlarından Racing Point’in Meksikalı pilotu Sergio Perez’in korona virüs hastalığını atlattığı açıklandı.
Sergio Perez’in 16 Ağustos’ta düzenlenecek sezonun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix’sinde yer alabileceği ifade edildi.