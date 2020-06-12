3. Lig 3. Grup’ta 28 maçta 33 puan toplayan Bayrampaşaspor’un forvet oyuncusu Serhat Koruk, lige güçlü dönmek istediklerini ifade etti. Pandemi nedeniyle verilen ara boyunca hazırlıklarını sürdüren 24 yaşındaki oyuncu, sezonun kalanında maksimum puan toplamak istediklerini ifade ederek, “Kalan haftalarda iyi sonuçlara imza atmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.
Serhat Koruk: “Güçlü dönmek istiyoruz”
3. LİG 3. GRUP’TA MÜCADELE EDEN BAYRAMPAŞASPOR’DA FORMA GİYEN SERHAT KORUK, LİGE GÜÇLÜ DÖNMEK İSTEDİKLERİNİ BELİRTEREK, “ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ” DİYE KONUŞTU.
YORUM EKLE