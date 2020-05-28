İtalya Serie A’nın başlama tarihi belli oldu. Korona virüs salgını nedeniyle mart ayında ara verilen lig 20 Haziran’da başlayacak.
Öte yandan İtalya Kupası yarı final rövanşlarının ise 13 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı.
İtalya Serie A’nın başlama tarihi belli oldu. Korona virüs salgını nedeniyle mart ayında ara verilen lig 20 Haziran’da başlayacak.
İtalya Serie A’nın başlama tarihi belli oldu. Korona virüs salgını nedeniyle mart ayında ara verilen lig 20 Haziran’da başlayacak.
Öte yandan İtalya Kupası yarı final rövanşlarının ise 13 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı.