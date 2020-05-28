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Serie A’nın başlama tarihi belli oldu

İtalya Serie A’nın başlama tarihi belli oldu. Korona virüs salgını nedeniyle mart ayında ara verilen lig 20 Haziran’da başlayacak.

Serie A’nın başlama tarihi belli oldu

İtalya Serie A’nın başlama tarihi belli oldu. Korona virüs salgını nedeniyle mart ayında ara verilen lig 20 Haziran’da başlayacak.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora bugün lig yönetimi ve federasyonla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Serie A’nın başlama tarihi belli oldu. Toplantı sonrası ligin 20 Haziran’da başlayacağı açıklandı.

Öte yandan İtalya Kupası yarı final rövanşlarının ise 13 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı.

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