Sertaç Şanlı: "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım"

banner4243

Barcelona’ya transfer olan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım" dedi.

Sertaç Şanlı: "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım"
banner3909

Barcelona’ya transfer olan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım" dedi.

Anadolu Efes’te forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona’ya transfer oldu. İspanyol ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayan başarılı basketbolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sertaç, Barcelona’da forma giyecek olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım ve bundan mutluyum. Barcelona taraftarı ile yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da 1 Temmuz’dan itibaren kafe ve restoranlar...
İstanbul’da 1 Temmuz’dan itibaren kafe ve restoranlar...
  1. GENEL

banner3974

banner3552

banner4322

banner3841