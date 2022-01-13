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Şile Yıldızspor, Gökhan Aydaş’ı kadrosuna kattı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Şile Yıldızspor, 32 yaşındaki forvet Gökhan Aydaş’ı transfer etti.

Şile Yıldızspor, Gökhan Aydaş’ı kadrosuna kattı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Şile Yıldızspor, 32 yaşındaki forvet Gökhan Aydaş’ı transfer etti.

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TFF 3. Lig 2. Grup’ta 33 puanla 3. sırada bulunan Şile Yıldızspor aradığı golcüyü buldu. İstanbul ekibi, 32 yaşındaki futbolcu Gökhan Aydaş’ı kadrosuna kattı. Transferi sonrasında açıklamalarda bulunan Aydaş, "Şile Yıldızspor ile anlaştığım için çok mutluyum. Hedeflerimizden sapmadan, sezon sonu da alacağımız en yüksek puan ile ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Şampiyonluğa adım adım gideceğiz" dedi.

32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Akçaabat Sebatspor, Torbalıspor, Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, Diyarbekirspor, İstanbulspor, Denizli BŞB, Büyükçekmece Tepecikspor, Payasspor, 1461 Trabzon, Elazığ Belediye, 52 Orduspor, Altındağspor ve Bergamaspor’da forma giydi.

Gökhan Aydaş, geçtiğimiz sezon Altındağspor’da 15 maçta, 8 gollük performans sergiledi.

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