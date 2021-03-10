Silivri, Aksaray'ı Titretti: 1-1

TFF 3.Lig 4.Grupta hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen temsilcimiz Silivrispor lider 68 Aksaray Belediye ile 1-1 berabere kalırken galibiyeti kaçıran taraf oldu.