Silivri, Aksaray'ı Titretti: 1-1

Aksaray Dağılgan Stadı'nda oynanan maça iki takım da kontrollü bir oyun anlayışıyla başladı. Dakikalar ilerledikçe temsilcimiz oyuna ağırlığını koydu. Silivrispor 22. dakikada Muhammet Özvardar’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 41. dakikada Mustafa Apardı'nın golüyle yanıt verince ilk yarının skoru ortaya çıktı.
İlk yarının sonuna eklenen 5 dakikalık süre içinde saha karıştı. Aksaray yedek kulübesiyle sahaya girerek Silivrisporlu futbolcuların üzerine yürüdü.
Maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çalarken olaylar soyunma odasına giriş tünelinde de devam etti. Olayların yatışmasının ardından ikinci yarıda Silivrispor tam anlamıyla oyuna ağırlığını koydu.
Temsilcimiz rakip kalede Şehmuz, Sercan ve Tufan'la 3 net fırsatı değerlendiremedi. 68 Aksaray ikinci yarıda kalesinde adeta titredi. Son düdükle birlikte galibiyeti kaçıran taraf Silivrispor oldu.