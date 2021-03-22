Silivri için tehlike çanları çalıyor

Alemdağ Stadı’nda yoğun yağmur altında oynanan maçta ev sahibi Modafen, Silivrispor karşısında üstün bir oyun sahneleyerek sahadan 4-0’lık net bir skor ile ayrıldı.

Maça ev sahibi takım daha kontrollü oyunu kendi sahasında kabul eden bir oyun anlayışı içinde başladı. Silivrispor ise defansından yaptığı uzun toplarla ataklar geliştirmeye çalıştı. Müsabakanın 20.dakikasında korner atışında arka direkte topa iyi yükselen Gökhan kafa ile topu ağlara yolladı ve maç Modafen lehine 1-0 oldu. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da kontrollü başlayan Modafen takımı kontra ataklarla etkili olmaya devam etti.

Müsabakanın 64.dakikasında Silivri defansının arkasına sarkan Onur durumu 2-0 yapan golü kaydetti. Müsabakanın 70.dakikasında Silivrispor kalecisi Mert rakibinin sert müdahalesi ile sahadan sakatlanarak sedye ile ayrılmak zorunda kaldı. Maçın 77. dakikasında Yıldıray sağ çaprazdan kullandığı frikiği gole çevirdi ve skoru 3-0 yaptı. 83.dakikada Enes Silivri defansının arkasına sarktı ve durumu 4-0 yapan golü kaydetti.

Stat: Alemdağ

Hakemler: Serhad Ürkmez, Ozan Bekar, Erol Emek

Modafen: Rasim 9, Gökhan 9, Hasan 9, Yunus 9 (73’ Enes 9), Emre 9, Umut 9, Yiğit 9, Muhammed 9, Emin 9 (62’ Onur 9), Yıldıray 9, Enes 9

Silivrispor: Mert 7 (70’ Alper 7), Oğuz 7, Emre 7, Bülent 7, Ömer 7 (67’ Mert 7), Volkan 7, Tufan 7, Hasan 7 (43’ Mustafa 7), Ardahan 7, Muhammed 7 (70’ Şehmus7), Gökhan 7

Skor: 4-0

Goller: 20’ Gökhan, 64’ Onur, 77’ Yıldıray ve 83’ Enes (Modafen)