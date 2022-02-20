Silivri ve Devrek mücadelesi nefesleri kesti 1-1

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası harika bir oyuna sahne olan maçta her iki takımda puanları paylaşmak zorunda kaldı. Grupta lider konumda olan Silivrispor en yakın takipçisi grup ikincisi Devrek Belediyespor’u ağırladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Bakırköy maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan teknik patron Ergun Ortakçı’nın hem kenarda hem de soyunma odasında olmaması maça oldukça etki ettiği gözlendi. Maça her iki takımda tutuk başladı. Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan ve yapılacak hatanın kesinlikle telafisinin olmayacağı maçın 15. dakikasında Silivrispor defansının arkasına atılan topla iyi buluşan Emre golünü attı ve duru 0-1 yaptı. Devrek’in erken bulduğu golle bir anlık şok yaşayan Silivrispor bu şoku çabuk atlatmak zorundaydı. Erken gelen golün ardından oyunu daha çok kendi sahasında kabul eden Devrek takımı ilk yarıyı bu skorla tamamlayabildi.

İKİNCİ YARI OYUN DÖNDÜ

İkinci yarıya Silivrispor çok daha istekli başladı. Kanatlardan geliştirdiği ataklarda rakip kale önünde tehlikeli pozisyonlar üreten Silivrisporlu oyuncular bir türlü aradıkları beraberlik golünü bulamadı. Müsabakanın 62. dakikasında Deniz Bağlan arka direkte kendini unutturdu ve önüne gelen topa düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve durumu 1-1’e taşıdı. Beraberlik golüyle birlikte oyuna denge geldi ve kapanan Devrek takımı biraz daha atak oynamaya çalıştı.

DEVREK PENALTI KAÇIRDI

Müsabakanın 81.dakikasında Silivri ceza alanı içinde yaşanan karambolde maçın hakemi penaltı atışına hükmetti. Devrek Belediyespor adına penaltı atışını kullanmak için topun başına tecrübeli oyuncu Kadir Bekmezci geçti. Bekmezci’nin kullandığı penaltı atışı sağ üst köşeden auta çıktı ve böylelikle Devrek takımı mutlak galibiyeti getirecek golden olmuş oldu. İlerleyen dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.