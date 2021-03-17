Silivri’de intihar böyle edilir 1-1

Silivri Stadı’nda oynanan ve alt sıraları ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı. Silivrispor evinde ağırladığı Bergama Belediyespor müsabakasında gol kaçırma rekoru kırarken müsabakanın 90+6.dakikasında yediği golle 1-0 önde götürdüğü maçı 1-1 beraberlikle tamamladı. Müsabakaya Silivrispor hızlı başladı ve daha ilk dakikalarda Bergama kalesi önünde tehlikeli ataklar yakalamaya başladı. Maçın 11.dakikasında Bergama altı pasının içinde Tufan topu auta yolladı. 16.dakikada yine Tufan, Bergama kale içinde topla buluştu ve bu topu da auta yolladı. Maçın 21.dakikasında sağ kanattan bindirme yapan Muhammet çaprazdan vuruşu az farkla auta çıktı. Maçın 43.dakikasında Bergamalı oyuncu Mustafa, Silivri ceza alanın önünde mükemmel bir kafa vuruşu çıkardı kaleci Mert adeta uzayarak ağlara giden topu yakaladı ve mutlak bir golü önledi. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA DA GOLLER KAÇTI

Silivrispor ikinci yarıya da oldukça hızlı başladı. Birbiri ardına kaçan pozisyonlar tribünlerde saç baş yoldurttu. Müsabakanın 52.dakikasında Bergama kale içinde yaşanan karambolde topla son buluşan Gökhan oldu ve durumu 1-0 yapan golünü kaydetti. Bu golle birlikte daha fazla açık oynayan Bergama takımı defansında açıklar vermeye başladı. Silivrispor uzun toplarla Bergama kalesinde tehlikeli ataklar yaşatmaya başladı. 84.dakikada Şehmus kaleciyle karşı karşıya kaldı paralel çıkardığı topa Gökhan yetişemedi. Müsabakanın 90+6.dakikasında Silivri ceza alanı içinde yaşanan karambolde top bir türlü uzaklaştırılamadı ve top son olarak Furkan’ın önünde kaldı çok sert bir vuruşla takımını 1-1’e taşıdı ve hayati bir puanı almasını sağladı. Bu golün ardından müsabaka tamamlandı ve her iki takımda birer puanla sahadan ayrıldı.

Stat: Silivri

Hakemler: Burak Firik, Ferhat Dalgıç, Hakan Akkaynak

Silivrispor: Mert 8, Oğuz 8, Emre 8, Bülent 8, Ömer 8, Volkan 8, Sercan 8 (83’ Şehmus 8), Mustafa 8 (66’Ulaş 8), Tufan 8, Muhammet 8 (90’ Uğur 8), Gökhan 8 (90’ Oktay 8)

Bergama Belediyespor: Süleyman 8, Furkan 8, Volkan 8, Murat 8, Mehmet 8, Halil 8, Lokman 8 (64’ Emre 8), Can 8, Mustafa 8 (73’ Ömer 8), Barış 8 (85’ Semih 8), Batuhan 8

Skor: 1-1

Goller: 52’ Gökhan (Silivri), 90+6’ Furkan (Bergama)