Silivri’nin Sultanları üçüncü oldu

Grubunda şampiyon olarak 1. Lig play-off’a katılmaya hak kazanan Silivri Çağrıbey Kadın Voleybol A Takımı müsabakaları üçüncü olarak tamamladı.Yarı final için Adana’da İzmir Dost Spor Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelen Silivri’nin Sultanları 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonunda Dostspor yarı finale yükselirken, Çağrıbey Silivri’ye dönüş için hazırlıklara başladı.

YENİ SEZON İÇİN HEDEF YÜKSELTTİK

Kulübün sosyal medya sayfasında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Son topa kadar mücadele ederek Silivrimiz’i en iyi şekilde temsil eden kizlarimizi canı gönülden kutluyoruz. Tecrübemize tecrübe kattık. Yeni sezon için hedefleri yükselttik. Bu süreçte her daim yanımızda olan kulüp yönetimimize, ailelerimize canlı yayınları salondaymış gibi takip eden taraftarlarımıza, sevenlerimize çok teşekkür ederiz.”