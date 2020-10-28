Silivrispor 3 puanla hayat buldu 1-0

Son haftalarda aldığı sonuçlarla sıkıntılı günler yaşayan Silivrispor evinde oynadığı Sultanbeyli maçını Gökhan Göksu’nun frikikten kaydettiği golle 1-0 kazanmasını bildi. Maça hızlı başlayan Silivrispor oyunun ilk bölümlerinde baskılı oyununu golle süsleyemedi. Gol ayakları Furkan ve Ömer Faruk ile birbirinden net pozisyonlar cömertçe harcandı. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Silivrispor kanatlardan sonuç aramaya çalıştı. Müsabakanın 63.dakikasında Silivrispor frikik atışı kazandı.

Frikik için topun başına Gökhan Göksu geçti ve mükemmel bir vuruşla topu ağlara yollayarak durumu 1-0 yapan golünü kaydetti. Bu golün ardından baskılı oyununu sürdüren Silivrispor aradığı ikinci golü bir türlü bulamadı. Zaman zaman gelişen Sultanbeyli ataklarında Silivrispor defansı geçit vermeyince maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Stat: Silivri

Hakemler: Emre Yüksel, Murat Güçlü, Erol Emek

Silivrispor: Mert 9, Mehmet 9, Oğuz 9, Ömer 9, Hakan 9, Tufan 9, Ömer Faruk 9 (56’ Şehmus 9), Ardahan 9 (56’ Sercan 9), Muhammet 9 (90’ Emre 9), Mücahit 9, Gökhan 9 (90’ Veli Uğur 9)

Sultanbeyli Belediye: İhsan 8, Mustafa 8, Emrah 8, İlke 8, Nurullah 8, Furkan 8 (90’ Ali 8), Bünyamin 8 (73’ Salih 8), Mustafa 8 (73’ Yusuf 8), Taner 8, Samet 8, Serhat 8 (83’ Yusuf 8)

Skor: 1-0

Gol: 63’ Gökhan Göksu (Silivri)