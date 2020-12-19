Silivrispor 90+6’da yıkıldı

Korona virüs nedeni ile uzun bir süre karantinada kalan Silivrispor iki haftalık aranın ardından çıktığı ilk lig maçını 1-1 beraberlikle tamamladı. Silivri Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası kaliteli bir oyuna sahne olan maçta golü bulan Silivrispor 90+6.dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maça her iki takım da kontrollü bir oyun anlayışı ile çıktı. Silivrispor oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul edip kontra ataklarla pozisyon aradı. Orta alanda daha çok topa sahip olan Silivrispor istediği oyunu sahaya yansıtmayı başardı. Adıyaman hücum oyuncularını ceza alanı içine sokmayarak da görevini yerine getiren oyuncular kontralarda etkilerini gösterdiler. Maçın 23.dakikasında Tufan ceza alanı içinde düşürülmesine uzun süre penaltı itirazları yapılsa da hakem devam kararı verdi. 31.dakikada Mehmet ile Adıyaman ceza alanı içine giren Silivrispor bu net pozisyondan da yararlanamadı. Müsabakanın 41.dakikasında sol kanattan Enes’in yaptığı ortayı iyi takip eden Ömer Faruk Acı mükemmel bir vuruşla ağları havalandırdı ve maçı 1-0’a taşıdı. İlk yarı atılan bu tek golle tamamlandı.

İkinci yarı oyuna ağırlığını daha gazla koyan Silivrispor orta sahayı kaptırmadı. Orta sahada koşan ve her topa basan oyuncular Adıyaman takımının oyun kurmasına engel oldular. 68.dakikada Ömer Faruk’u şutunu kaleci son anda çeldi. Müsabakanın 90+6.dakikasında Silivrispor ceza alanı içinde yaşanan karambolde topla son buluşan oyuncu Fuat oldu ve takımının beraberlik golünü kaydetti 1-1. Bu golle birlikte müsabaka tamamlandı.

Stat: Silivri

Hakemler: Volkan Okur, Anıl Yılmaz, Rüştü Orcan

Silivrispor: Alper 9, Mehmet 9, Oğuz 9 90’ Cankat 9), Emre 9, Bülent 9, Enes 9, Sercan Besler 9 (63’ Uğur 9), Tufan 9, Ömer Faruk Acı 9 (86’ Mustafa 9), Ardahan 9, Muhammet 9 (63’ Şehmus 9)

Adıyaman 1954 SK: Mustafa 8, Yusuf 8, Serkan 8, Ahmet 8, İlyas 8, Fatih 8, Hüseyin 8 (70’ Alper 8), Ahmet 8 (46’ Taylan 8), Osman 8, Salim 8, Haluk 8 (58’ Fuat 8)

Skor: 1-1

Goller: 41 Ömer Faruk (Silivri) 90+6’ Fuat (Adıyaman)