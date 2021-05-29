Silivrispor altyapıları 1 Haziranda sahaya iniyor

Dünyayı olumsuz etkileyen salgın hastalık nedeni ile bir yılı aşkın bir süredir sahalardan uzak kalan gençler 1 Hazirandan itibaren sahaların açılmasıyla birlikte tekrar özgürlüklerine kavuşarak spor yapabilecekler bununla birlikte Silivrispor altyapıları da bu tarihten itibaren sahada olacak.



Geçtiğimiz günlerde ilçe protokolünün de katılımı ile yenilenerek açılışı yapılan İBB Müjdat Gürsu Tesisleri İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yeniden kapılarını sporculara açmaya hazırlanıyor. Kapılarını sporcular için açmaya hazırlanan tesisleri Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Alınan bilgiler neticesinde Silivrispor’un tüm altyapı kategorileri 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren İBB Müjdat Gürsu Tesislerinde olmaya hazır durumda.

Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan yaptığı açıklamasında; “Silivrispor olarak 1 yılı aşkın bir süredir altyapılarımız kesinlikle idmanlarını yapamamaktadır. Bu durum hem gençlerimizi hem de Silivri’deki sportif geleceği olumsuz etkilemektedir. Gençlik Geliştirme Direktörümüz Yılmaz Lise gözetiminde tüm sporcularımız sahaya inmeye hazırdır. Bununla birlikte 1. Haziran tarihi ile idman programlarımızı hayata geçirmeye hazırız. Hem bizim hem de gençliğimiz için sevindirici bir haberdir” dedi.

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