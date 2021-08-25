Silivrispor altyapısındaki 12 gencine imza attırdı

BAL’da mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor altyapısında yetişen 12 genç isimle yola devam etme kararı aldı. Silivrispor tesislerinde yapılan imza töreni öncesinde Kulüp Başkanı Akgün Duru hem gençlere tavsiyelerde bulundu hem de attıkları imzanın önemini anlattı. Sahilde bulunan idari binada yapılan imza törenine Kulüp 2. Başkanı Cengiz Yıldırım, Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin ve Sayman Ramazan Sakallıoğlu katılım sağladı.

GENÇLER İMZALARINI ATTILAR

Yapılan imza töreninde geçtiğimiz sezondan sözleşmeleri devam eden altyapı oyuncularından Ömer Faruk Karabulut, Eren Binici, Emre Aydın ve Oğuzhan Erdem ile yeniden yola devam kararı alındı ve yeni sezon anlaşmalarına da imzalar atıldı. Yine altyapılardan gelen isimler ve yapılan seçmelerin ardından imza atan isimler ise Sinan Akbay, Emirhan Duman, Sefa arar, Metehan Işık, Onur Geçgel, İsmail Buğra Kaynarca, Muhammed Ali Aydoğan ve Bahadır Bilen de imzalarını attılar.

YILDIRIM, SİLİVRİSPOR’UN GELECEĞİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Yapılan imza töreni ile birlikte kısa bir değerlendirmede bulunan Silivrispor Kulüp 2. Başkanı Cengiz Yıldırım; “Bana göre sezonun en önemli imzalarını attırdık. Yapılan bu transferler geleceğin Silivrispor’u için önemli bir kaynaktır. Geleceğimiz olan gençlerin bu denli istekli ve futbola aç olmaları bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. İnanıyorum ki gençlerimiz geleceğin takımının inşasında en önemli temel taşları olacaklardır. Yaşları 17 ila 20 arasındaki 12 gencimizle yaptığımız sözleşmeler hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda yeni sezonun Silivrispor’a tüm kadromuzdaki oyunculara hayırlı ve sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum” dedi.