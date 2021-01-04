Silivrispor, Bayrampaşa’ya Hazır

Ligde son haftalarda iyi bir grafik çizemeyen Silivrispor ligin son hafta maçında Bayrampaşa takımını yenerek ligi iyi kapatmak istiyor. Grubunda sıkıntılı günler geçiren Silivrispor evinde oynayacağı son lig maçında Bayrampaşa için kollar sıvandı. Teknik patron Sertan Güriz nezaretinde yeni yılın ilk gününden itibaren hazırlıklarını sürdüren takımda sakat oyuncu bulunmuyor. Mutlak galibiyet parolası ile maça hazırlanan Silivrispor Çarşamba günü saat 13.00’da ligin ilk yarısının son maçını Bayrampaşaspor ile oynayacak. Silivri Stadı’nda oynanacak olan müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Safa Yılmaz yönetirken yardımcılıklarını ise Edirne bölgesi hakemlerinden Mehmet Vargün, İstanbul bölgesi hakemlerinden Uğur Aydoğdu ve maçta dördüncü hakem ise İstanbul bölgesi hakemlerinden Samet Tükenmez yönetecek.

Önemli maç öncesinde Silivrispor teknik patronu Sertan Güriz; “Rakibimizin durumu ortada. Güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz zorlu bir maç olacak. Biz kazanmak zorundayız ve acil şekilde puana ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum zor maçları kolaya çevirmesini bilen ayaklara sahibiz. Kendi evimizde ligin ilk yarısı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 12:49