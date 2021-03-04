Silivrispor çok istedi ama olmadı 0-0

Silivri Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası oldukça iyi bir mücadeleye sahne olan maçta gol sesi çıkmadı.

Maça her iki takımda kontrollü bir oyun anlayışı ile başladı. Silivrispor kanatlarını kullanarak hücuma kalkmaya çalışsa da bu atakları değerlendiremediler. Müsabakanın ilk yarısında Kelkit Belediyesporlu oyuncular iki net pozisyonda Silivrispor kalecisi Mert ile karşı karşıya kaldılarsa da Mert bu iki pozisyonda mükemmel üstü performans çıkardı ve net golleri de önlemiş oldu.

Bu pozisyonların ardından Silivrispor etkili oyununu sahnelemeye başladı ve orta sahada oyun üstünlüğünü eline aldı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarı ise yine orta alan üstünlüğünü eline alan Silivrispor oyunu tamamen kendi istediği gibi oynasa da hücum hattındaki eksikliği sonuca gidilmesinde büyük etken oldu. İkinci yarının sonlarına doğru olumlu atak oluşmadı ve maç 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Silivri

Hakemler: Mehmet Güngör, Recep Gündüz, Volkan Boz

Silivrispor: Mert 9, Oğuz 9, Emre 9, Ömer 9, Volkan 9, Soner 9 (86’ Mustafa 9), Hasan 9 (46’ Sercan 9), Ardahan 9, Muhammet 9 (67’ Şehmus 9), Mert 9 (74’ Oktay 9), Gökhan 9

1954 Kelkit Belediye: Ceyhun 9, Faruk 9, Hayri 9 (69’ Samet 9), Hüseyin 9 (46’ Caner 9), Ensar 9, Halil 9, Tayfun 9, Köksal 9, Oktay 9, Erkan 9, Enescan 9 (69’ Emre 9)

Skor: 0-0