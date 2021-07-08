Silivrispor'da Akgün Duru listesini verdi

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Kümede mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da mevcut Başkan Taylan Güraslan’ın ardından geçmiş dönem başkanlarından Akgün Duru da listesini verdi ve resmen aday olduğunu açıkladı. Aday olma konusunda son güne kadar bekleyen Akgün Duru listesini kulübe iletti. Listesinde geçmiş dönemde yöneticilik yapmış birbirinden değerli isimlerin de varlığı dikkat çekiyor. Maddi konuların da konuşulduğu bir toplantının ardından en kısa zamanda bir basın açıklaması ile hem liste tanıtılacak hem de yeni sezon için gerekli yatırımlar anlatılacağı da gelen bilgiler arasında.