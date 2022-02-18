Silivrispor Devrek Belediyespor'u konuk edecek

Pazar günü saat 14.00’da İBB Silivri Müjdat Gürsu Stadında oynanacak olan bu önemli maçın hazırlıklarını bugün ve yarın yapacağı idmanla sürdürecek olan Silivrispor’da tek hedef galibiyet ve üç puan. Geçtiğimiz haftayı zorlanmalarına rağmen üç puanla kapayan Silivrispor’da tek hedef Devrek Belediyespor maçından üç puanla ayrılıp yoluna emin adımlarla devam etmek. Taraftarlarının desteğiyle bu zorlu maçtan üç puanla ayrılacaklarına inandıklarını söyleyen kırmızı-mavili yöneticiler, takımlarına olan güvenlerinin tam olduğunu söylediler. İnanan ve 3. Lige geri dönüş için adeta gün sayan Silivrispor’da şehir olarak tek yürek olduklarını söyleyen yöneticiler, bu birlikteliğin sezon sonunda 3. Ligle taçlanacağına inandıklarını dile getirdiler.