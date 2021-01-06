Silivrispor elleriyle 3 puanı Bayrampaşa’ya verdi 0-1

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 17:37

Silivri Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası vasat bir mücadeleye sahne olan maçta Silivrispor kazanabileceği maçı adeta elleriyle rakibine teslim etti. Müsabakaya kontrollü başlayan Silivrispor maçın daha 4. dakikasında rakip kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf cılız bir şut çıkardı ve mutlak bir golden oldu. Kontra ataklarla gol arayan her iki takımın defanslarının yerinde müdahaleleri kısır bir maçın da göstergesi oldu. Müsabakanın 34.dakikasında Silivrispor bir penaltı atışı kazandı. Kazanılan bu penaltı atışını Tufan kullandı, Tufan’ın vurduğu köşeyi iyi tahmin eden Enes güzel bir refleks ile topu çelmesini bildi ve kalesindeki mutlak golü önledi. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya baskılı başlayan Silivrispor kanatlardan getirdiği toplarla pozisyon aradı. Bayrampaşa takımının uzun defansı arasından çıkamayan Silivrili ileri uç elemanları bir türlü aradıkları golü bulamadı. Müsabakanın 90+4.dakikasında Silivrispor ceza alanı içinde yaşanan karambolde top İlkay İşler’in önünde kaldı ve topu ağlarla buluşturdu. Müsabakanın uzatma dakikalarında galibiyet golüne kavuşan Bayrampaşa müsabakayı 1-0 kazandı.