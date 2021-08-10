Silivrispor Futbol Şube Sorumluları işi sıkı tutuyor

TFF BAL temsilcilerinden Silivrispor’da sezon açılana kadar en yoğun mesaiyi futbol şube yapıyor. Futbol Şube Sorumluları Halil Şahin, Orçun Koyuncuoğlu ve Kulüp Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şahan Karakaş önceki gün oynanan Çatalcaspor, Tepecikspor hazırlık maçında pür dikkat oldular. Yeni sezon için kolları sıvayan Silivrispor’da oyuncu envanterleri çıkaran yönetim kurulu üyeleri hazırladıkları çalışmaları teknik patron Ergun Ortakçı ile paylaşıyor.

KARAKAŞ: BORÇSUZ BİR SİLİVRİSPOR HAYALİNDEYİZ

Silivrispor Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şahan Karakaş yaptığı kısa açıklamasında; “Derdimiz Silivri ve Silivrispor’un geleceğinin sağlam temellere dayandırılmasıdır. Temeli sağlam olan kulüplerin geleceği de aydınlık olur. Bizlerde bunun bilinciyle ince eleyip sık dokuyoruz. Önceliğimiz kulübümüz standartlarına uygun maddi yükümlülüğü bizi sıkıntıya sokmayacak oyuncularla bir araya gelebilmektir. Bütçeyi ne kadar idareli kullanırsak o kadar güçlü oluruz. Borçsuz bir Silivrispor hayali içindeyiz ve tek derdimiz de budur” diyerek sözlerini tamamladı.



Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin ise yaptığı açıklamasında; “Zor bir süreçteyiz. Uzun yıllar profesyonel ligde olan kulübümüzün yeni sezonda amatöre takım yapması gerçekten zor bir durum. Bu bilinçle çok dikkatli çalışıyoruz. Şimdiye kadar çok oyuncu ile irtibata geçtik. Fiyatlar dudak uçuklatan cinsten, tüm oyuncular fazla yüksekten uçuyorlar. Ayakları yere basan ve gerçekçi teklifler yapmaya gayret ediyoruz. Kulübümüzün havaya savuracak tek bir kuruşu yoktur. Silivri’nin vebali üstümüzde biz bu vebalin altında kalamayız. Tabii ki hedefimiz olacak ama ayaklar yere sağlam basarak ilerleyeceğiz. Tek derdimiz Silivrispor’un hak ettiği yerlere gelmesidir” dedi.Silivrispor Futbol Şube Sorumlularından Orçun Koyunoğlu yaptığı açıklamasında; “Yıllardır profesyonel ligde mücadele etmiş bir kulübün amatörde olması bizleri derinden üzüyor. Menfaatsiz bir Silivrispor inşa ediyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi gelirleri olan ve bu gelirlerle hayatını sürdürebilen Silivri Silivrispor’dur bizim hayalimiz. Oyuncu profilini de hedefimize göre şekillendiriyoruz. Gerek teknik ekibimizin gerekse de bizlerde olan profilleri değerlendiriyoruz. Hocamızın raporları doğrultusunda çalışıyoruz. Genç ve çok koşan bir takım kuruyoruz. Forma aslanın midesinde ve o forma için çok savaşmak gerecek” dedi.