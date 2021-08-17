Silivrispor gençleriyle sahaya indi

BAL ekiplerinden Silivrispor 35 kişilik genç oyuncu ordusuyla birlikte sahaya indi. Silivri İBB Müjdat Gürsu Tesislerinde ilk idmanını yapan Silivrispor’da Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu, Asbaşkanı Cengiz Yıldırım, Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, Başkan Yardımcısı Ömer Küçüksarı, Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin, Futbol Şube Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu, Genel Kaptan Turgay Sezginer, Sayman Ramazan Sakallıoğlu, Altyapılar Sorumlusu İlhan Tekin katılım sağlayarak oyunculara destek verdiler. Silivrispor Gençlik Geliştirme Direktörü Yılmaz Lise nezaretinde oyuncular günde çift idman yaparak son seçmelere hazırlanıyorlar. Teknik patron Ergun Ortakçı’nın da katılım sağlayacağı seçmelerde kulüpte imza atacak gençler belirlenecek.