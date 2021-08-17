banner4352

Silivrispor gençleriyle sahaya indi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına İBB Müjdat Gürsu Tesislerinde başlayan Silivrispor, Gençlik Geliştirme Direktörü Yılmaz Lise nezaretinde 35 kişilik gençleriyle sahaya inerek adeta gövde gösterisi yaptı.

Silivrispor gençleriyle sahaya indi
banner3909
banner4336

BAL ekiplerinden Silivrispor 35 kişilik genç oyuncu ordusuyla birlikte sahaya indi. Silivri İBB Müjdat Gürsu Tesislerinde ilk idmanını yapan Silivrispor’da Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu, Asbaşkanı Cengiz Yıldırım, Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, Başkan Yardımcısı Ömer Küçüksarı, Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin, Futbol Şube Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu, Genel Kaptan Turgay Sezginer, Sayman Ramazan Sakallıoğlu, Altyapılar Sorumlusu İlhan Tekin katılım sağlayarak oyunculara destek verdiler. Silivrispor Gençlik Geliştirme Direktörü Yılmaz Lise nezaretinde oyuncular günde çift idman yaparak son seçmelere hazırlanıyorlar. Teknik patron Ergun Ortakçı’nın da katılım sağlayacağı seçmelerde kulüpte imza atacak gençler belirlenecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rus savaş gemisi Sarayburnu’na demirledi
Rus savaş gemisi Sarayburnu’na demirledi
  1. GENEL

banner4389

banner4323

banner3841