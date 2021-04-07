Silivrispor hayata tutundu 2-1

Silivri Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Silivrispor kendisi gibi tehlikeli bölgede olan Adana temsilcisi Kozanspor’u 2-1 yenerek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Maça hızlı başlayan Silivrispor 6.dakikada Tufan Deniz Gelen’in uzaktan sert şutuyla 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte oyunu rakip sahaya yıkan Silivrispor 24.dakikada Gökhan Göksu’nun golüyle durumu 2-0 yaptı.
Erken gelen gollerle birlikte ev sahibi Silivri oyunu kendi sahasında kabul ederek orta alanda topa sahip oldu. İlk yarı 2-0 Silivri’nin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya da kontrollü başlayan Silivrispor kontra ataklarla rakibinin üstüne yüklenmeye başladı.
İkinci yarının hemen başında Tufan ve Gökhan ile net pozisyonlar harcandı. İkinci yarının ikinci çeyreğinde iyice kapanan Silivri defansını açmakta zorlanan Kozan takımı defansında açıklar vermeye başladıysa da önemli pozisyonlar golle sonuçlanmadı.
Stat: Silivri
Hakemler: Okan Kayataş, Ali Kılıç, Oğuzhan Karpuz
Silivrispor: Alper 9, Oğuz 9, Emre 9, Bülent 9, Ömer 9, Volkan 9, Sercan 9, Soner 9 (83’ Mustafa 9), Tufan 9, Ardahan 9, Gökhan 9 (74’ Şehmus 9)
Kozanspor FK: Engin 7, Mustafa 7, Siraç 7, Mustafa Çay 7, İlkay 7, Ahmet 7, Hakan Can 7, Oğuzhan 7 ( 30’ Erdal 7), Canpolat 7 (60’ Yiğit 7), Mehmet 7 (60’ Özcan 7), Muzaffer 7
Skor: 2-1
Goller: 6’ Tufan ve 24’ Gökhan (Silivri), 79’ Özcan (Kozan)
Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 17:43