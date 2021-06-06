Silivrispor kulislerinde başkan adayları

Yaşanan salgın neticesinde ertelenen kongrelerden nasibini alan Silivrispor İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile birlikte kongre heyecanını yaşamaya hazırlanıyor ve birbirinden değerli isimler başkanlık için kulislerde dillendiriliyor.





Bu sezon profesyonel ligden düşerek tekrardan amatör lige gerileyen Silivrispor’da kongre heyecanı yaşanmaya başladı. İki sezondur görev başında olan Taylan Güraslan yönetimindeki Silivrispor’da yaklaşan kongre sürecinde birbirinden değerli isimler gün yüzüne çıkmaya başladı. Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan’ın, ‘Yiğidi düştüğü yerden kaldıracağız’ demesi ile birlikte yeniden aday olacağının sinyallerini vermesi ile birlikte faklı isimler de kulislerde konuşulmaya başladı.Temmuz ayı içinde yapılması planlanan Silivrispor olağan genel kurulunda başkanlık için kulislerde isimleri geçenler ise mevcut Başkan Taylan Güraslan, geçmiş dönem kulüp Başkanlarından Akgün Duru, geçmiş dönem ikinci başkanlarından Turgay Sakarya, geçmiş dönem kulüp ikinci başkanlarından Süleyman Gencoğlu, Alibeyspor Kulüp Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivrili işadamlarından müteahhit Metin Kaya isimleri ön planda konuşulmakta.

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