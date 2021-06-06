Silivrispor kulislerinde başkan adayları

Yaşanan salgın neticesinde ertelenen kongrelerden nasibini alan Silivrispor İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile birlikte kongre heyecanını yaşamaya hazırlanıyor ve birbirinden değerli isimler başkanlık için kulislerde dillendiriliyor.
Temmuz ayı içinde yapılması planlanan Silivrispor olağan genel kurulunda başkanlık için kulislerde isimleri geçenler ise mevcut Başkan Taylan Güraslan, geçmiş dönem kulüp Başkanlarından Akgün Duru, geçmiş dönem ikinci başkanlarından Turgay Sakarya, geçmiş dönem kulüp ikinci başkanlarından Süleyman Gencoğlu, Alibeyspor Kulüp Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivrili işadamlarından müteahhit Metin Kaya isimleri ön planda konuşulmakta.
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