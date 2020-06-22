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Silivrispor Müjdat Gürsu'yu unutmadı

Silivrii milli futbolcu Müjdat Gürsu, ölümünün 26. yılında mezarı başında

Silivrispor Müjdat Gürsu'yu unutmadı

Silivrili Milli Futbolcu Fenerköylü Müjdat Gürsu, ölümünün 26. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Silivrispor Kulübü Başkanı Taylan Güraslan'ın organize ettiği anmada kırmızı lacivertli futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler yer aldı. Silivrispor'da yetişen 1972 doğumlu Müjdat Gürsu, Samsunspor forması giyerken 1994 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.

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