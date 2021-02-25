Silivrispor sahadan 1-0 yenik ayrıldı

Grupta alt sıraları ilgilendiren en önemli maçlardan olan Sultanbeyli Belediye-Silivrispor arasındaki mücadelede konuşulan futboldan ziyade hakemin vermediği iki penaltı ve Sultanbeyli takımının uzatma dakikalarından elle düzeltilerek atılan golü konuşuldu. Baştan sona üstün bir oyun sahneleyen Silivrispor’da ilk yarı verilmeyen penaltı ile birlikte birbiri ardına kaçan goller saç baş yoldurttu. İlk yarı golsüz kapanırken ikinci yarıda da Silivrispor’un uzun süren bir penaltı itirazı daha yaşandı. Müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlanacağı düşünülürken Sultanbeyli takımından Bülent’in eliyle düzelterek önüne aldığı topa sert vuruşu golle sonuçlandı. Silivrispor bu pozisyona uzun süre itiraz etse de sonuç değişmedi ve Silivrispor zorlu deplasmandan puansız ayrılırken Sultanbeyli takımı ise altın değerinde üç puanı hanesine yazdırarak ligde kalma adına umutları yeşertmeye devam etti.

Stat: Sultanbeyli Gölet

Hakemler: Tolga Akbaba, Berkay Selman, Ali Gün

Sultanbeyli Belediye: Burak 8, İskender 8, Safa 8, Uğurcan 8, Samet 8 (46’ Vedat 8), Taner 8, Sinan 8, Barış 8, Bülent 8, Emrah 8 (90’ Ali Semiz 8), Muhammet 8 (71’ Samet 8)

Silivrispor: Alper 8, Oğuz 8, Bülent 8, Ömer 8, Volkan 8, Hakan 8 (64’ Sercan 8), Soner 8 (64’ Ulaş 8), Tufan 8, Ardahan 8, Muhammet 8 (78’ Mustafa 8), Gökhan 8

Skor: 1-0

Gol: 90+4 Bülent (Sultanbeyli)

Kırmızı Kart: 88’ İskender (Sultanbeyli)