Silivrispor salladı ama yıkamadı 0-0

Silivri Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası güzel ve çekişmeli geçen maçta gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sahadaki puanları paylaştı. Son haftalarda iyi bir çıkış grafiği yakalayan Silivrispor evinde ağırladığı Kestel karşısında baştan sona üstün bir oyun sergilese de son vuruşlarda etkisiz olunca maçı berabere tamamladı. Maça Silivrispor hızlı başladı ve kanatlardan yaptıkları bindirmelerle rakip sahada etkili ataklara imza attılar. İlk yarıda ve ikinci yarıda her iki takımda kontrollü oyunu tercih etti. Baskılı oynayan Silivrili oyuncular hücumda etkili olamadılar ve maç başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Bu skorla birlikte Silivrispor grupta puanını 22 yaptı ve 12.sırada yer buldu. Alanya Kestel ise 25 puan yaparak grupta 8.sırada yer buldu.





Stat: Silivri

Hakemler: Burak Demirkıran, Gökhan Coşar, Haydar Avcı



Silivrispor: Alper 9, Oğuz 9, Bülent 9, Ömer 9, Sercan 9 (75’ Hasan Ulaş 9), Hakan 9 (65’ Ardahan 9), Mustafa 9 (65’ Soner 9), Tufan Deniz 9, Muhammet 9 (86’ Oktay 9), Mücahit 9, Gökhan 9Alanya Kestelspor: Hasan 8, Abdürrahman 8, Cevat 8, Ufuk 8 (84’ Kadir 8), Okan 8, Alp Han 8, Özkan 8, Buluthan 8, Ali 8 (66’ Ümit 8), Veysel 8 (84’ Efe 8), Batuhan 8Skor: 0-0

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 15:59