Silivrispor'u Amatör'e ben düşürdüm!

Yıllar sonra küme düşmenin dayanılmaz üzüntüsü ve hüznü ile dolu berbat bir durumda yorumsal analiz niteliğinde bir durum değerlendirmesidir.





Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 14:11

Yıllar önce nasıl ki birbiri ardına lig atladıysak aşağı yukarı aynı hızla amatöre kadar geldik. Takımın lig atlamasında bana pay biçildiyse düşmesinde de payım mutlaka vardır! Gerçi takım çıkarken kimsenin bana paye vererek teşekkür ettiği hatırlamıyorsam bile düşüşünde pay olmak da ayrı bir onurdur!