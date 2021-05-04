Silivrispor'u Amatör'e ben düşürdüm!

Yıllar sonra küme düşmenin dayanılmaz üzüntüsü ve hüznü ile dolu berbat bir durumda yorumsal analiz niteliğinde bir durum değerlendirmesidir.

Silivrispor'u Amatör'e ben düşürdüm!
banner3909

Yıllar sonra küme düşmenin dayanılmaz üzüntüsü ve hüznü ile dolu berbat bir durumda yorumsal analiz niteliğinde bir durum değerlendirmesidir.

Yıllar önce nasıl ki birbiri ardına lig atladıysak aşağı yukarı aynı hızla amatöre kadar geldik. Takımın lig atlamasında bana pay biçildiyse düşmesinde de payım mutlaka vardır! Gerçi takım çıkarken kimsenin bana paye vererek teşekkür ettiği hatırlamıyorsam bile düşüşünde pay olmak da ayrı bir onurdur!
Makalenin tamamı için lütfen tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 14:11
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841