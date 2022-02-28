Silivrispor yoluna devam ediyor 2-1

BAL, Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Silivrispor, Düzce deplasmanında konuk olduğu Beyköy Belediyespor’u zorlanmasına rağmen 2-1 mağlup etmesini bildi. Beyköy Stadındaki maça taraftarının desteğiyle çıkan Beyköy Belediyespor, 24. dakikada Enes ile 1-0 öne geçti. Bu gole Silivrispor, 27. dakikada Deniz ile cevap verince skora da denge gelmiş oldu 1-1. Beraberlik sayısını bulduktan sonra galibiyet golü için yüklenen Silivrispor, 40. dakikada Engin ile skoru 2-1’e getirdi ve ilk 45 dakikayı 2-1önde kapadı. Maçın ikinci yarısı oldukça zevkli ve çekişmeli geçti. Ev sahibi Beyköy Belediyespor, güçlü rakibi Silivrispor karşısında birçok kez golle burun buruna kalmasına rağmen pozisyonları değerlendiremedi. Karşılaşmayı yönetin hakem müsabakanın sonuna 5 dakika uzatma verdi. Tecrübesiz ve genç bir oyuncu kadrosuyla mücadele eden Beyköy Belediyespor karşısında savunmasını güçlü tutan Silivrispor, sahadan 2-1 galip ayrılarak evine lider gittiği Düzce’den yine Lider dönmenin sevincini yaşadı.