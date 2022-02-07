Silivrispor’a protokolden yoğun ilgi

Silivrispor’un 2-0 galip geldiği zorlu Beykoz müsabakasında ilçesinin takımına destek için stada gelenler arasında İlçe Kaymakamı Tolga Kağan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Çatalcaspor Kulüp Başkanı Hasan Gökçe, Silivri İBB Belediye Meclis Üyeleri Bora Balcıoğlu ve Melih Yıldız, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Oda Başkanı Recep Akıncı, Silivri Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Çalışkan, Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Trakya Birlik Silivri Başkanı Turgay Sakarya ve ilçede faaliyet gösteren yatırımcılar ile birlikte çok sayıda esnaf katılım sağladı.