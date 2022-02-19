Silivrispor’a Sakarya ve Yönet’ten prim dopingi

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden ve zirvenin sahibi Silivrisporlu oyuncular paralandı. Pazar günü grupta ikinci konumda olan Devrek Belediyespor ile önemli bir maça çıkmaya hazırlanan takıma Silivrili iş insanlarından Turgay Sakarya ve Mehmet Yönet son oynanan Bakırköyspor maçının primlerini verdiler. Sakarya ve Yönet statta yapılan son idmanı ziyaret ederek hem baştan sona idmanı izlediler hem de yanlarında getirdikleri zarfları oyunculara dağıtılmak üzere kulüp müdürü Ekrem Kavak’a teslim ettiler.



İDMANI BİRLİKTE İZLEDİLER

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda yapılan idmanı Silivrispor Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin, Orçun Koyuncuoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Dönmez ve Ahmet Yalçın ile birlikte takip eden Mehmet Yönet ve Turgay Sakarya oyuncuların performansları hakkında da bilgiler aldılar.