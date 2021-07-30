Silivrispor’da görev dağılımı yapıldı

Silivrispor’da gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısının ardından Kulüp as Başkanlığına ve Basın Sözcülüğüne getirilen Cengiz Yıldırım bir basın açıklaması ile yeni yönetim kurulu görev dağılımının paylaşımını yaptı. Yıldırım yaptığı yazılı paylaşımında; “Silivrispor yönetim kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz ilk toplantımızın ardından görev dağılımını gerçekleştirdik. Zor günlerin bizleri beklediğini bildiğimiz ve bu zorlukları da güç birliği içinde aşacağımıza inandığımız bir güç birliği içindeyiz. Yönetimimizdeki tüm isimlerle ortak paydamız kulübümüzün güvenli geleceğidir.

Güvenli geleceği inşaa edebilme adına çok çalışacağımızın bilincindeyiz. Bu bilinçle yeni yönetimimizde görev dağılımını gerçekleştirdik. Yaptığımız toplantının ardından kulübümüzdeki görev dağılımı şu şekilde tamamlanmıştır; Başkan Akgün Duru, Kulüp 2. Başkanı ve Diğer Branşlar Sorumlusu Nuri Çolakoğlu, As Başkan ve Basın Sözcüsü Cengiz Yıldırım, Başkan Yardımcısı ve Tesisler Sorumlusu Ahmet Yalçın, Başkan Yardımcısı Ömer Küçüksarı, Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin, Genel Kaptan Turgay Dönmez, Genel Kaptan Turgay Sezginer, Altyapılar Sorumlusu Vedat Tunbar, Genel Sekreter Naci Aydın, Sayman Ramazan Sakallıoğlu, Futbol Şube Sorumlu Yardımcısı Orçun Koyuncuoğlu, Genel Kaptan Yardımcısı Şahan Karakaş, Genel Kaptan Yardımcısı Ege Priştine, Altyapılar Sorumlu Yardımcısı İlhan Tekin, Basın Sözcü Yardımcısı Arzu Yalçınkaya, Diğer Branşlar Yardımcısı Ali Özkök olmuştur. Yeni yönetimimiz ve görevlerimiz ilçemize hayırlı olsun. İnanıyoruz ve başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.