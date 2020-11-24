Silivrispor’da Kırıkkale hazırlıkları sürüyor

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Silivrispor zorlu bir hafta için hazırlıklarını yapıyor. Pazar günü Kırıkkale ile yapılacak olan lig maçı için Selimpaşa Karasu Tesislerinde çalışan Silivrispor’da hafif sakatlıkları bulunan Bülent Demir, Tufan Deniz Gelen, Sercan Besler ve Mücahit Karagöz son yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalarına başladı. Teknik patron Sertan Güriz’in titizlikle hazırlandığı zorlu müsabakadan mutlak puanlar beklediği ve bunun için oyuncularını özel olarak çalıştırdığı da gözlerden kaçmadı.

Kulüp Başkanı Taylan Güraslan, İkinci Başkan Mürsel Türk ve İdari Menajer Metin Karaca, Selimpaşa’da yapılan idmanları günü gününe takip ettiler.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 10:27